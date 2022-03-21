Юный вор-гастролёр из Казани обокрал кировских пенсионеров

В УМВД по Кировской области сообщили о задержании подозреваемого в карманных кражах у пожилых людей. Им оказался 18-летний цыган из Казани, специально приехавший поживиться на неосторожности кировских стариков. Первой жертвой стала 80-летняя жительница города. Она подошла к подъезду своего дома на ул. Щорса и заметила сзади незнакомого парня. Попросила его достать из его рюкзака с продуктами ключи, а когда зашла в подъезд и дошла до квартиры, увидела исчезновение кошелька с 1500 рублей. Оказалось позже, что воришка наличность забрал, а портмоне бросил.

Затем он направился к банку на ул. Московской и подсмотрел пин-код, который вводил пенсионер в банкомате. Когда тот положил карточку и купюры (7000 рублей) в карман, то украл их, а затем снял с карты еще 14000 рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемого вычислили и задержали. Он сознался в кражах и вернул похищенные деньги. Однако уголовное дело возбуждено и расследуется, так что посидеть, видимо, придётся.