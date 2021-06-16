За 5 лет в Кировской области капитально отремонтировали 3111 домов

За время действия областной программы капитального ремонта (2015-2020 года) в Кировской области было отремонтировано 3111 домов. Об этом сообщил министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв на заседании комитета ОЗС по промышленности и ЖКХ.

Цифра, озвученная министром, составляет треть от общего числа домов, включенных в программу (9936 объектов). Ее реализация проходит в рамках трехлетнего периода. Так, на 2020-2022 годы в нее вошли 2145 многоквартирных домов. 14 домов остались неотремонтированными с прошлого года.

— Это 0,5 процента от общего количества многоквартирных домов. Остальные работы завершены. Каждый объект находится на особом контроле, — сказал Игорь Селезнёв.

В текущем году капремонт планируется сделать в 803 домах. В 86 из них работы уже завершены, в 160 – ведутся, по 116 сдана проектно-сметная документация. 147 аукционов по поиску подрядчика не состоялись и будут объявлены повторно.

Как добавил Игорь Селезнев, в 2021 году в Кировской области завершится реорганизация системы капремонта. Многое в этом направлении уже сделано. Так, уже внедрен механизм комплексного ремонта домов, а разработка проектной документации начинается в год, предшествующий ремонту.

Также в нормативную правовую базу области внесен ряд изменений, позволяющих расширить источники для оплаты государственной пошлины при судебном взыскании просроченной задолженности. Еще ряд предложений о поправках (в частности, о сокращении срока проведения аукционов) направлен в Минстрой РФ.