Законопроект о QR-кодах отправлен на доработку

Решение принято правительством РФ совместно с «Единой Россией».

Правительство РФ отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Инициатором отсрочки стала «Единая Россия». Как пояснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, однако сегодня ситуация изменилась, на пандемийной повестке – распространение нового штамма «омикрон».

– Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям, – подчеркнул Андрей Турчак.

Вице-премьер Татьяна Голикова также обратила внимание на то, что проект закона о QR-кодах разрабатывался как реакция на распространение «дельта-штамма», но в последнее время возникли новые вызовы.

– В условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработано решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении, — сказала Голикова.

Документ предполагается доработать и ко второму чтению внести новые поправки – в частности, в отношении граждан, переболевших ковидом бессимптомно. Кроме того, будет дополнен перечень оснований для медотвода от вакцинации.

Ожидается, что в результате доработки проекта закона граждане смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест, а Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для тех, кто получил медотвод.

Добавим, что в Кировской области сегодня лечение от коронавируса проходят 3 829 человек, в том числе 1 332 – в стационарах. 149 пациентов находятся в отделениях реанимации, 17 пациентов – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Продолжается вакцинация от COVID-19, за минувшие сутки её прошли 3 276 кировчан.