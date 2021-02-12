Здание кировского Росбанка выставили на продажу

Зданию Росбанка ищут новых владельцев. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений «Авито».

Здание на улице Воровского, 119 оценили в 100 миллионов рублей. Площадь помещений – 2,8 тысячи квадратных метров, земельного участка – 5,3 тысячи «квадратов». В стоимость также входит гараж и парковка.

В объявлении уточняется, что после продажи Росбанк покинет помещение. Однако в здании могут остаться якорные арендаторы – две страховые компании.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса многие кировские предприниматели выставили на продажу свой бизнес.

Фото: avito.ru