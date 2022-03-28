«Здрава» и «Кировспецмонтаж» присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

На этих предприятиях эксперты регионального Центра компетенций проведут обучение сотрудников инструментам бережливого производства.

В областном правительстве сообщили, что прошли первые встречи в компаниях «Здрава» и «Кировспецмонтаж», посвященные началу реализации национального проекта «Производительность труда» с представителями регионального Центра компетенций.

Эксперты центра провели презентацию нацпроекта «Производительность труда» и показали лучшие практики предприятий-участников, где внедрены принципы бережливого производства и повышение производительности труда.

— Желание любого руководителя – повысить эффективность своего предприятия, сделать его конкурентоспособным и лучшим в своей отрасли, — отметил губернатор Васильев. — Правительство также в этом заинтересовано, поскольку проект направлен на оптимизацию собственных ресурсов без дополнительных затрат.

Далее на этих предприятиях будет создана рабочая группа. Эксперты центра компетенций начнут обучение специалистов, занятых в компаниях инструментам бережливого производства. После этого РЦК проведет диагностику производства и определит, с чего начнется пилотный проект внедрения улучшений.

Проект рассчитан на полгода, после этого предприятие отправят в «самостоятельное плавание»: тиражированию знаний и навыков, полученных при реализации пилотного проекта, на остальные производственные процессы.

Итогами этой работы должны стать увеличение выработки и сокращение времени производственного процесса.

Отметим, к участию в нацпроекте приглашаются компании с выручкой от 400 млн. рублей в год. На сегодняшний день к проекту «Производительность труда» в регионе подключились 18 предприятий.