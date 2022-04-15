«Женщина года-2022»: награждены 9 представительниц сферы культуры

В конце минувшей недели в областном центре чествовали лучших представительниц Кировской области — победительниц конкурса «Женщина года — 2022».

Девяти сотрудницам учреждений искусства из разных уголков региона (Вятских Полян, Омутнинска, Опарино, Орлова, Советска, Слободского, Кирово-Чепецка и областного центра) награды вручил заместитель председателя правительства Андрей Маури.

Победителем в номинации стала Марина Пислегина из Вятских Полян. Её проект «ППШ: Победа. Память. Шпагин» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получит федеральную поддержку в 1,5 млн. рублей. Средства будут направлены на мероприятия, посвящённые 125-летию оружейника Г.С. Шпагина.

Год назад «КП» рассказывала о книге, которую Марина Пислегина написала о Георгии Шпагине. Работа над изданием заняла около четырёх лет. Подготовка включила поездки в Курскую, Владимирскую области, изучение архивных и музейных документов, встречи с родственниками конструктора. Долгожданным итогом работы стали 600 экземпляров книги «ППШ. Победа, Память. Шпагин».

По словам автора, вся книга построена на архивных данных, в ней нет ни капли художественного вымысла. Однако информация изложена достаточно простым языком, чтобы читатель, не имея узкоспециализированного образования, мог представить, чем занимался Георгий Шпагин.

Отметим, что проектами по сохранению памяти оружейника Марина Юрьевна занимается больше 10 лет. В её книге рассказывается о жизни и трудовой деятельности Георгия Шпагина, создавшего самое массовое оружие Великой Отечественной войны. В работе Марина Пислегина использует многие ранее не публиковавшиеся архивные материалы из разных регионов страны.

В своей книге землячка показала Георгия Шпагина не только как талантливого конструктора, но и как личность: крепкого семьянина, пламенного патриота. Вышедшее издание пришлось по вкусу не только «обычным» читателям, но и исследователям-историкам.

В Вятских Полянах Георгий Шпагин жил и работал во время Великой Отечественной войны. Благодаря эвакуации его оружейного производства в Вятские Поляны и сам город стал ориентирован на выпуск оружия. А созданный Шпагиным ППШ являлся основным пистолетом-пулемётом советских вооруженных сил того времени.