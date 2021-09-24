Житель Кирова до смерти избил своего знакомого после совместного застолья. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 20 сентября в доме на улице Гагарина в Нововятском районе. Двое местных жителей распивали алкоголь, а затем поссорились. 48-летний мужчина сильно избил своего 42-летнего собутыльника. Последний смог выйти из квартиры, но на улице потерял сознание.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Медики успели довезти пострадавшего живым до больницы, но спасти не смогли. Травмы оказались смертельными.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее в Нововятске нетрезвый мужчина избил в баре семейную пару.