Житель Кирово-Чепецка получил 345 тысяч рублей на открытие сыроварни-кофейни

Житель Кирово-Чепецка стал победителем конкурса «Школа фермеров» и получил грант на открытие сыроварни. Об этом сообщили в областном правительстве.

«Школа фермеров» – это федеральный образовательный проект, который реализуется на базе крупных аграрных вузов. В Кировской области обучение проходило в Вятском ГАТУ. В течение 2 месяцев 25 слушателей обучались искусству сыроварения. Специально для этого в университете была установлена современная сыроварня, на которой могли попрактиковаться начинающие сыроделы.

По итогам обучения слушатели подготовили и защитили перед комиссией бизнес-планы развития своего дела. На закрытии выпускникам «Школы фермеров» вручили дипломы государственного образца. Лучшим сыроваром стал Алексей Русских из Кирово-Чепецкого района. Он получил грант на развитие сыроварни-кофейни.

В рамках дополнительного конкурса среди выпускников «Школы фермеров» выбран один победитель, который получил грант в 345 тысяч рублей на развитие собственного дела. Им стал Алексей Русских из Кирово-Чепецкого района с проектом сыроварни-кофейни.

Сыроварением Алексей занимается третий год вместе со своей женой. На полученные деньги мужчина планирует открыть кафе. Его посетители смогут наблюдать процесс варки сыра через стеклянную перегородку, а потом смогут продегустировать сыр вместе с кофе.

Также Алексей собирается организовать доставку сырных тарелок на банкеты и развивать направление гастротуризма.

— Мы хотим построить загородный комплекс, где туристы смогут попробовать себя в ремесле сыровара, хлебопека, винодела. Идей масса, у меня подрастает четверо детей, будет отличный семейный бизнес, — рассказал чепчанин.

В ближайшее время «Школа фермеров» начнет новый набор слушателей.