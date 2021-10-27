Житель Кировской области умер от укуса клеща

В 2021 году в Кировской области зафиксирован 1 смертельный случай от укуса клеща. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как рассказали в ведомстве, за 9 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 107 случаев заболевания клещевым энцефалитом. 15 из них – среди детей и подростков. Болезнью Лайма заразились 74 взрослых кировчанина и 8 детей.

Один случай клещевого энцефалита оказался летальным. Причиной смерти пациента стали отсутствие прививки и несвоевременная госпитализация – от стационара кировчанин отказался сам.

Всего в 2021 году к медикам обратились 22 196 человек, пострадавших от укусов клещей. 430 насекомых, взятых на анализ, оказались переносчиками клещевого энцефалита, 8101 – болезни Лайма. Больше всего жителей Кировской области клещи покусали в мае.

Ранее мы писали, что на август 2021 года 68 кировчан заболели клещевым энцефалитом.