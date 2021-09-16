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Житель Кировской области застрелил друга, приняв его за лося

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Житель Кировской области пойдет под суд за случайное убийство знакомого на охоте.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Компания мужчин охотилась на лося в Орловском районе. В какой-то момент 52-летний мужчина, стоявший на стрелковом номере, заметил группу лосей, идущих по лесной дороге. Охотник выстрелил, но пуля попала не в животное, а в другого участника охоты. Мужчина получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице.

По факту происшествия была проведена проверка. На охотника завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы переданы в суд.

Ранее суд вынес приговор жителю Котельничского района, который случайно застрелил охотника. Срок оказался условным.

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Юлия Зорина