Житель Кировской области застрелил друга, приняв его за лося

Житель Кировской области пойдет под суд за случайное убийство знакомого на охоте.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Компания мужчин охотилась на лося в Орловском районе. В какой-то момент 52-летний мужчина, стоявший на стрелковом номере, заметил группу лосей, идущих по лесной дороге. Охотник выстрелил, но пуля попала не в животное, а в другого участника охоты. Мужчина получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице.

По факту происшествия была проведена проверка. На охотника завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы переданы в суд.

Ранее суд вынес приговор жителю Котельничского района, который случайно застрелил охотника. Срок оказался условным.