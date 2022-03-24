Житель Омутнинского района получил 7 лет колонии за гибель новорожденной дочери

Суд вынес приговор жителю Омутнинского района, ставшему виновником смерти своей новорожденной дочери.

Трагедия произошла 8 декабря прошлого года в поселке Песковка. 33-летний отец вернулся домой пьяным и ударил по голове свою недавно родившуюся дочку. Удар оказался смертельным. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Как пояснил мужчина, ударом по голове он хотел успокоить плачущего ребенка. Свою вину отец полностью признал.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. К этому сроку был добавлен еще месяц из ранее неотбытого наказания.