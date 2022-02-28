Житель Опаринского района не платил алименты на сына и пригрозил убить его мать

Житель Опаринского района получил срок за угрозу убийством в отношении 11-летнего сына, а также за неуплату алиментов на его содержание. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, 30-летний мужчина не платил алименты на сына с марта по июнь 2021 года. Сумма долга составила более 40 тысяч рублей. Ранее нерадивого отца уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов.

23 июня прошлого года, будучи нетрезвым, мужчина схватил свою сожительницу за шею и пригрозил убить ее. Женщина восприняла угрозу реально.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – неуплата алиментов и угрозу убийством. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 месяцам колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что в Кировской области разыскивают алиментщика, задолжавшего миллион своим детям.