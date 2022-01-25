Житель Орлова попался в Кирове на грабеже и краже

Находившийся на выходном сотрудник полиции проявил бдительность и задержал преступника.

На днях в ТЦ на ул. Комсомольской мужчина пытался продать посетителям с рук… платёжный терминал. Проходивший мимо сотрудник оперативно-сыскного отдела кировской полиции хоть и находился на выходном дне, обратил внимание и вспомнил, что такой же аппарат открыто похитили в тот день около 5 часов утра в одном из кировских магазинов на проспекте Строителей, о чем заявил утром владелец в полицию.

Правоохранитель вызвал коллег и задержал подозреваемого до их приезда. 34-летний безработный житель Орлова в ходе дознания признался, что успел похитить ешё и одежду в магазине на ул. Лепсе. Его проверяют на причастность к другим преступлениям в Кирове, по раскрытым грабежу и краже возбуждены уголовные дела.