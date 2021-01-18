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Житель Слободского стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Спорт

24-летний Семен Пахтусов из города Слободского завоевал звание чемпиона мира, сообщает «Скат Инфо».

Слобожанин стал победителем в номинации «Пауэрлифтинг» на IV Чемпионате мира по силовым видам спорта. Семен выступал в весовой категории 140 кг.

Житель Слободского стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

— Гордимся! Поздравляем от всей души! – написали жители Слободского в комментариях под постом в группе «Скат Инфо».

Чемпионат проходил в середине декабря прошлого года. В нем участвовали более 2 тысяч спортсменов из разных стран.

Житель Слободского стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Год назад слобожанин также показал высокие результаты на чемпионате мира. Он стал победителем среди юниоров.

Ранее мы писали, что житель Кировской области победил в гонке на собаках.

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Юлия Зорина