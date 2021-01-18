Житель Слободского стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

24-летний Семен Пахтусов из города Слободского завоевал звание чемпиона мира, сообщает «Скат Инфо».
Слобожанин стал победителем в номинации «Пауэрлифтинг» на IV Чемпионате мира по силовым видам спорта. Семен выступал в весовой категории 140 кг.
— Гордимся! Поздравляем от всей души! – написали жители Слободского в комментариях под постом в группе «Скат Инфо».
Чемпионат проходил в середине декабря прошлого года. В нем участвовали более 2 тысяч спортсменов из разных стран.
Год назад слобожанин также показал высокие результаты на чемпионате мира. Он стал победителем среди юниоров.
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