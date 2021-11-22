Жителей Кирова приглашают обсудить благоустройство «сквера художников»

Кировчан приглашают обсудить благоустройство «сквера художников» на перекрестке улиц Московской и Володарского. Обсуждения пройдут в эту субботу, 27 ноября, с 10 часов утра.

Куратор Григорий Францев презентует собравшимся концепцию обновления заброшенного сквера. Представители администрации, присутствующие на встрече, расскажут об ограничениях в реализации проекта. Все остальные смогут поделиться своим мнением по поводу представленных идей.

— Вместе мы сможем сделать интересный сквер. Одевайтесь теплее и приходите. С нас чай, — сообщается в группе «30 скверов».

Напомним, ранее была высказана идея создать в «сквере художников» велокафе.