Жителей Кирова приглашают посмотреть на Юпитер в телескоп

Кировчан приглашают посмотреть в телескоп на противостояние Юпитера. Наблюдения состоятся сегодня, 19 августа, с 21.45 до 23.45 на набережной Грина.

Участие в мероприятии будет бесплатным. Организатор «космической вечеринки» — кировский астроном-любитель Алексей Сыкчин.

— Вы увидите диск Юпитера и полосы на его поверхности, а также четыре крупнейших его спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, — говорится в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Перед наблюдениями кировчан ждет лекция об августовских звездопадах. Слушателям также обещают рассказать, как получить четкие и красивые снимки «падающих звезд». Начало лекции в 19.00 в библиотеке Герцена.

Ранее мы писали, что жители Кировской области станут свидетелями противостояния Юпитера.