Жители Кирова увидят кольцеобразное солнечное затмение

10 июня жители Кировской области смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Это редкое явление – в России такого не было более 50 лет. Об этом сообщает «Роскосмос».

Солнечное затмение 10 июня будет видно почти со всей территории России. Однако максимальную его фазу – 94 процента – смогут наблюдать лишь жители Якутии и Чукотки. Остальные россияне увидят частные фазы с максимумом до 25 процентов.

Затмение произойдет в период с 14.22 до 14.29 по московскому времени. Кировчан приглашают понаблюдать за затмением в телескоп на набережной Грина. Зрелище будет бесплатным, однако участники наблюдений должны прийти в масках.