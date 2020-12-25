Жители Кировской области обсуждают необычный автомобиль из снега

Фотографии появились в соцсетях сразу в нескольких пабликах.

Умелец в Кирово-Чепецке смастерил у себя во дворе мультяшный автомобиль из снега. Он получился настолько реальным, что местные жители заполнили фотографиями соцсети.

Снежное произведение появилось на улице Сосновой. Перед одним из домов. Прохожие сразу же заметили объект. Автор слепил его, прорисовав все детали, а после покрыл краской. Рядом находится нарядная ёлочка.

Пользователи интернета с восхищением отнеслись к работе. Многие благодарят умельца за украшение города. Другие опасаются, что мультяшную машинку могут испортить вандалы.

А сам умелец уже планирует новый объект. Рядом могут появиться цифры 2021.

Ранее мы сообщали, что в Киров придёт мощный снегопад.

Фото: vk.com/podslushano_chepetsk