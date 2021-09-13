Жители Кировской области сообщают о сове, которая неделю сидит на одном месте

Птицу заметили в Верхнекамском районе у посёлка Светлополянск.

В паблике «Кирс онлайн» пользователи обсуждают видео, которое выложил местный житель Алексей. На нём видно, что мужчина очень близко подходит к сове, которая сидит на сломанном дереве. Птица подпускает человека.

По словам мужчины, он заметил сову неделю назад. Она сидела на этом же месте. Почти каждый день он приходил к ней. Птица выбрала дерево рядом с болотистой местностью.

В комментариях пользователи удивились тому, как же сова подпустила человека так близко к себе. Птица действительно несколько раз поворачивала голову в сторону мужчины, но не улетала. Другие комментаторы отметили, что этот ночной хищник днём просто плохо видит.

Ранее мы писали, что в Кировской области рабочие птицефабрики спасли ястреба.

Фото: vk.com/kirsonline