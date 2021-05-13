Жители Кирса пожаловались на неприличную песню в День Победы

9 мая во время мероприятий, посвященных Дню Победы, в Кирсе внезапно заиграла песня с ненормативной лексикой. О случившемся рассказали в группе «Кирс Онлайн» местные жители.

10 мая в паблике появился видеоролик с записью с места инцидента. Как написал очевидец, песня ДНК в исполнении Джигана и Артема Качера включилась в 18.30. Это вызвало бурное возмущение со стороны местных жителей и критику в адрес организаторов мероприятия.

На следующий день в группе появился пост с извинениями от сотрудников РЦ «Досуг», ответственного за музыкальное сопровождение праздника. По словам работников центра, песня включилась случайно по причине технического сбоя в настройках аппаратуры.

— В результате сбоя настроек зазвучали композиции из папок, скачанных из сети «Интернет», но ещё не проверенные и не предполагающие воспроизведение. Именно они и стали хаотично транслироваться на площади… Приносим глубочайшие, искренние извинения за эту чудовищную ситуацию. Представляем, как было неприятно все это слышать, — говорится в посте.

На будущее работники РЦ «Досуг» попросили сообщать о подобных происшествиях не в соцсетях, а в сам Дом культуры.