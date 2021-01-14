Жители севера области остались без воды в морозы

Большая коммунальная авария произошла 13 января в Лузе.

Из-за прорыва трубы без воды остались многие многоквартирные дома. О происшествии сообщили в МЧС.

На место происшествия прибыла аварийная бригада. Как выяснили рабочие, причиной ЧП стала трещина на трубопроводе. Об этом сообщает портал «Ньюслер».

Чтобы оперативно устранить последствия аварии, в Лузу выехали специалисты из Кирова.

Как уточнили в горадминистрации, воду отключили не во всем городе. Две водонапорные башни по-прежнему работают. Пока идет ремонт, остальные жители могут брать воду из колонок.

Ранее мы писали, что в Кирове из-под земли забил 5-метровый фонтан.