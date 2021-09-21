Жители Кирова жалуются на проблемы с оплатой проезда по картам

Кировчане жалуются на проблемы с оплатой проезда по картам и неправомерное списание денег за проезд. Очередной пост негодования был опубликован в сообществе «Злой кировчанин».

— В 7 утра сел на автобус номер 2, выехавший из ганино. Для оплаты проезда дал кондуктору карту, кондуктор сказала – карта в стоп-листе и попросила покинуть автобус. А через час деньги списали с карты. В итоге и на работу не доехал, и за проезд заплатил. И не надо потом говорить, что деньги списываются за предыдущие проезды, всем давно известно, что деньги списываются, если даже карта в стоп листе, — написал автор поста.

Аналогичный пост появился в группе накануне.

— Ехал на 67 автобусе, на карте нет денег, заплатил наличными, посмотрел в приложении, вычли за проезд, — написал другой участник сообщества.

В комментариях к посту подписчики группы отметили, что их карты тоже магическим образом попадают в стоп-лист, хотя деньги на них есть. При этом оплата за проезд точно так же списывается. Вернуть средства проблематично. Для этого нужно обращаться в ЦДС.

Другие горожане дали совет платить наличными. Однако ранее от налички ушли из-за коронавируса – оплата картой безопаснее. Стоит отметить, что проблемы с оплатой проезда через терминал не редкость – в Кирове бывали и массовые сбои в работе оборудования.

Добавим, что по всем вопросам, связанным с оплатой проезда, можно обратиться в группу «Электронный проездной» или в претензионный центр по телефону (8332) 485-999.