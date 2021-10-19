Жителям Радужного вернули раздельный сбор мусора

В микрорайоне Радужный восстановили раздельный сбор отходов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель группы «Лубягино» Вячеслав Царюк.

— Раздельный сбор отходов в Радужном восстановлен. Формат претерпел некоторые изменения, — написал он.

В частности, в Радужном были установлены сетки для ПЭТ. Теперь жителям придется привыкать к тому, что в них можно складывать только ПЭТ-бутылку и аналогичную тару, причем в смятом виде – для уменьшения объема. Со временем в сетки будут складировать и другие виды пластика

Ранее мы писали, что АО «Куприт» опроверг сообщения о прекращении проекта по раздельному сбору мусора.

Фото: @lifepublic