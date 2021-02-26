20 молодых семей из Кирова получили свидетельства на покупку жилья

Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Колизей». Свидетельства на приобретение или строительство жилья 20 молодым семьям из Кирова вручил глава региона Игорь Васильев.

— Это грандиозное событие. Ведь семья – самое главное, что есть в нашем обществе. Это дети, это будущее, это следующее поколение, — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

По свидетельствам молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир класса эконом и комфорт, а также на строительство частного дома или погашение ипотеки. Размер выплат составит 35 процентов стоимости жилья для семей с детьми и 30 процентов – для пар без детей. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, а возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи.

Всего в 2021 году приобрести квартиры с господдержкой смогут 69 семей в Кировской области. Чтобы принять участие в программе в 2022 году, необходимо подать документы в органы местного самоуправления до 1 июня 2021 года.

— Доступность жилья позволяет предотвратить отток молодежи из региона и оказывает положительное влияние на демографическую ситуацию в области, —подчеркнула министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

Помощь семьям оказывается в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В 2021 году общий объем выплат составит более 44 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджетов всех уровней. За прошедшие 3 года господдержку в покупке жилья получили 277 семей в регионе.

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