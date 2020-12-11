В Кирове мужчина скончался на крыльце дома

В деле разбираются правоохранители.
В группе «Киров без цензуры» появились фотографии двора на улице Московской. Автор снимков написал, что на крыльце уже долгое время лежит бездыханное тело.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Погибшего человека накрыли тканью.
Что произошло с мужчиной — не известно. Пользователи интернета предполагают, что он мог замёрзнуть, в регион пришло похолодание. Многие сетуют на наше общество, где нет людей, которые бы могли помочь упавшему человеку. Ведь возможно кировчанину стало плохо и он не смог подняться.
В происшествии разбираются правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Лузе пенсионерка погибла в огне.
Фото: vk.com/kirov_blacklist