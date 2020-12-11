В Кирове мужчина скончался на крыльце дома

В деле разбираются правоохранители.

В группе «Киров без цензуры» появились фотографии двора на улице Московской. Автор снимков написал, что на крыльце уже долгое время лежит бездыханное тело.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Погибшего человека накрыли тканью.

Что произошло с мужчиной — не известно. Пользователи интернета предполагают, что он мог замёрзнуть, в регион пришло похолодание. Многие сетуют на наше общество, где нет людей, которые бы могли помочь упавшему человеку. Ведь возможно кировчанину стало плохо и он не смог подняться.

В происшествии разбираются правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Лузе пенсионерка погибла в огне.

Фото: vk.com/kirov_blacklist