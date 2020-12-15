Авиакомпания «Победа» сообщила об увеличении количества рейсов из Кирова

Информация анонсирована на сайте лоукостера.

В сезоне 2021 «Победа» планирует почти на 80% увеличить региональную программу перелётов. Особенно это коснётся летнего расписания. Частично продажа билетов будет открыта уже в ближайшее время.

По данным пресс-службы авиакомпании, 30% маршрутов «Победы» уникальные. Другие авиаперевозчики по ним не летают. Этим вызван спрос на услуги лоукостера.

Что касается нашего региона, то компания добавляет два новых рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Киров. Также на два рейса увеличится частота перелётов из Кирова в Сочи. Пока дни и время новых полётов уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что компания «РусЛайн» открывает сразу несколько новых авиамаршрутов из Кирова. Это рейсы в Калугу, Уфу, Екатеринбург. Летать они начнут уже на этих новогодних каникулах.

Фото: vip-zal.ru