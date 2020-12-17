Появились подробности ДТП с рухнувшим на дорогу столбом

Их рассказали в ГИБДД Кировской области.

Напомним, в среду, 16 декабря, в Кирове на улице Ленина, у дома №165, на проезжую часть рухнул столб. Это вызвало большое скопление машин на выезде из города.

В опору линии электропередач врезался внедорожник Great Wall. Происшествие случилось около 16 часов. За рулём внедорожника находился 49-летний кировчанин.

По информации ГИБДД Кировской области, он был нетрезв. Мужчина получил незначительные травмы. Автомобилю повезло меньше. На его восстановление уйдёт немаленькая сумма.