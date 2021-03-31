Клиент кировского кафе отказался платить по счету и разнес танцпол

Росгвардейцы задержали хулигана.

Происшествие случилось рано утром – сигнал тревоги на пульт росгвардейцев поступил около 6 часов. Наряд незамедлительно прибыл в кафе на улице Московской, где их встретили работники заведения. Они пожаловались на то, что один из клиентов отказывается платить по счету, а покушал он на 6 тысяч рублей.

После очередной просьбы официанта оплатить заказ, мужчина ударом ноги повредил конструкцию танцевальной зоны заведения. Владельцы кафе оценили причиненный ущерб в сумму 35 тысяч рублей.

Росгвардейцы задержали 44-летнего хулигана и доставили его в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

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Фото: amp.sensumclub.com