Возле Слободского задымился рейсовый автобус

Он следовал в пятницу, 2 июля из Кирова в Белую Холуницу, но возле Слободского произошло ЧП.

Проблема возникла в кабине водителя. Там произошло сильное задымление. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Белая Холуница». Пассажиры успели снять и выложить несколько видео происшествия.

Сообщается, что водитель остановился, открыл двери и попросил всех пассажиров покинуть салон. После этого начал тушить возгорание.

Автобус был полностью загружен пассажирами, но все благополучно его покинули, никто не пострадал. Пассажиры добирались до места назначения на попутках.

Ранее мы сообщали, что в Кирове заметили свисающий балкон.

Фото:vk.com/podslyshanobelayaholynica