Сегодня состоялось заседание Законодательного Собрания Кировской области. Оно началось с выступления губернатора Игоря Васильева.
Глава региона рассказал о текущей политической ситуации.
— Руководство страны принимает важные ответственные решения, направленные, прежде всего, на достижение мира и защиту граждан. Россия никогда в своей истории не оставалась в стороне от чьей-либо беды и всегда приходила на помощь тем, кто в ней нуждается. Мы сильны именно сплочённостью и единством.
Наша с вами задача – сохраняя спокойствие, обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие области и выполнять все взятые на себя обязательства – по строительству, ремонту, решению вопросов медицины и образования, развитию дорожной инфраструктуры, — подчеркнул Игорь Васильев.
В ходе заседания депутаты поддержали несколько законопроектов:
- О расширении мер социальной поддержки многодетных семей. Им предоставили возможность получать взамен бесплатного земельного участка единовременную денежную выплату, которая предоставляется однократно и носит целевой характер, связанный с улучшением жилищных условий.
- Об изменениях в бюджете области на 2022 год и плановый период двух последующих лет. Серьёзные средства будут направлены на строительство школ и спортивных объектов, переселение граждан из аварийного жилья, ликвидацию свалок, подготовку к следующему отопительному сезону
- Об изменениях в Устав области (в первом чтении). Должность Губернатора переименовывается в Главу Кировской области. Он руководит исполнительной властью в области, определяет не только структуру, но и систему органов исполнительной власти. Исключается ограничение по запрету занимать должность Главы области более двух сроков подряд.
Кроме того, с с 1 июня все депутаты Заксобрания будут замещать государственные должности Кировской области вне зависимости от того, работают ли они на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности.