Сегодня состоялось заседание Законодательного Собрания Кировской области. Оно началось с выступления губернатора Игоря Васильева.

Глава региона рассказал о текущей политической ситуации.

— Руководство страны принимает важные ответственные решения, направленные, прежде всего, на достижение мира и защиту граждан. Россия никогда в своей истории не оставалась в стороне от чьей-либо беды и всегда приходила на помощь тем, кто в ней нуждается. Мы сильны именно сплочённостью и единством.

Наша с вами задача – сохраняя спокойствие, обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие области и выполнять все взятые на себя обязательства – по строительству, ремонту, решению вопросов медицины и образования, развитию дорожной инфраструктуры, — подчеркнул Игорь Васильев.