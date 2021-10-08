8 октября в Кирове водителей проверят на трезвость

8 октября в Кирове пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Их проведут сотрудники ГИБДД.

Проверки будут проводиться на территории Ленинского района. Автоинспекторы будут останавливать машины на заранее выбранных участках и проводить медосвидетельствование. Во избежание попыток уйти от ответственности во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.

В зону внимания инспекторов ДПС попадут въезды и выезды из Кирова. В рейдах также примут участие представители народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Водителей предупреждают: за вождение автомобиля в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок 1,5 – 2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Кирове составили типовой портрет пьяного водителя.