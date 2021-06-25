8 важных вопросов про вакцинацию от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается, несмотря на все принимаемые меры. Только за прошедшие сутки количество вновь заболевших превысило 20 тысяч человек, а число умерших превысило 600.

Единственным способом остановить распространение инфекции остается вакцинация, по поводу которой возникает множество вопросов и мифов. Пропустим уже очевидное и много раз обсуждавшееся и ответим на самые актуальные вопросы.

Надо ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом и есть антитела?

— Пройти вакцинацию можно человеку с любым количеством антител. В случае перенесенной коронавирусной инфекции сделать это следует через полгода после выздоровления.

руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Когда уже можно будет делать прививки от коронавируса детям?

— В начале июля Центр имени Гамалеи начнет клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей и подростков от 12 до 17 лет. В испытаниях примут участие около 350 человек. По итогам исследований «детский препарат планируется зарегистрировать в сентябре. Он будет представлять из себя дозу «Спутника V» с отдельным регистрационным удостоверением,

— директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Стоит отметить, что детей уже прививают от коронавируса во Франции, Венгрии, Австрии, Италии и Швейцарии.

Можно ли прививаться беременным и кормящим женщинам?

С 25 июня Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» беременных женщин,

— министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Вакцинироваться от COVID-19 можно как до беременности, так и во время нее. Наблюдения за 100 тыс. женщин, которые привились, когда еще не знали, что беременны, показали, что ни одна из использованных прививок не оказала отрицательного воздействия,

— руководитель отделения оперативной гинекологии Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России Лейла Адамян

Тем не менее беременность и период грудного вскармливания долго оставались в списке противопоказаний для вакцинации на всероссийском антиковидном портале стопкоронавирус.рф.

У меня есть тяжелые хронические заболевания, и я могу умереть от коронавируса. Могу ли я сделать прививку?

— В инструкции к «Спутнику V» сказано, что при ряде заболеваний применение вакцины разрешено «с осторожностью». Это означает, что решение по вакцинации в данном случае принимает врач, лечащий данное заболевание. Он может дать медотвод в том случае, если состояние конкретного пациента нестабильно. Такая ситуация может возникнуть при хронических заболеваниях почек и печени, эндокринных нарушениях, болезнях ЦНС, воспалительных процессах в тканях сердца и болезнях системы кроветворения.

Рискованной (но не строго запрещенной) является вакцинация для пациентов с онкозаболеваниями и аутоиммунными болезнями.

При ОРВИ и обострении других заболеваний вакцинацию советуют отложить (но не отменить),

— портал стопкоронавирус.рф

Я сдал тест на антитела, и их оказалось много. Надо ли делать прививку?

— В настоящий момент не существует количественных характеристик иммунитета, соответственно, нет рекомендаций — какой титр антител считать достаточным, а какой нет,

— завлабораторией клиники «Хадасса Москва» Любовь Станкевич.

В данном случае, по-видимому, можно руководствоваться советом главы Минздрава РФ Михаила Мурашко: в ситуации эпидподъема повторять прививку раз в полгода, в спокойной ситуации – раз в 12 месяцев.

Можно ли не делать прививку, если все в моем окружении ее сделали? Ведь получается, что я защищен, хоть и за чужой счет…

Весьма сомнительное утверждение (и настолько странный вопрос, что мы даже не нашли подходящей цитаты, чтобы ответить на него). Инфекция может настигнуть непривитых при первом же выходе за пределы устоявшегося и привитого круга общения. Не говоря уже о том, что таких антипрививочников в окружении может оказаться несколько.

Можно ли заболеть после вакцинации?

— Вероятность заражения не исключена. Однако вакцина существенно снижает как риск самого заболевания, так и его тяжелого течения. Анализ данных пациентов, которые поступают в стационары региона, показал, что большинство привитых болеют только в легкой и средней степени тяжести. На сегодняшний момент нет ни одного случая тяжелого и крайне тяжелого течения данного заболевания у привитых,

— минздрав Кировской области

Мне 25 лет, я молод и здоров и с большой вероятностью перенесу болезнь легко. Зачем мне делать прививку от коронавируса?

Хотя бы затем, что коронавирус «молодеет».

— Прирост заболеваемости в 2 раза отмечается у людей моложе 40 лет, потому что они наиболее активны, они быстрее перемещаются, они больше коммуницируют. Притом, что у людей старше 60 лет, которых мы настоятельно просили привиться, мы видим снижение негативных последствий заболеваемости, включая смертность,

— Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Еще раз напомним о том, где сделать прививку от коронавируса в Кирове и что для этого нужно.

По материалам порталов стопкоронавирус.рф и www.medkirov.ru