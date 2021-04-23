Андрей Маури возглавил федерацию хоккея с мячом Кировской области

Состоялось общее собрание Федерации хоккея с мячом Кировской области.

На нём была удовлетворена просьба Александра Симонова о сложении полномочий президента. Новым руководителем федерации единогласно избран Андрей Маури.

В исполком федерации вошли Владимир Стариков, Юрий Бушуев, Андрей Мороков, Игорь Леушин, Игорь Загоскин и Александр Белозеров.

В начале апреля в Киров приезжал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. В интервью «КП» он рассказал о перспективах хоккея с мячом в области.

Фото delovaya-vyatka.livejournal.com