Арт-объект «Красные руки» в Кирове не убрали за сутки

Как мы уже сообщали, администрация Кирова назвала несогласованным с нею арт-объект около колеса обозрения «Дымковская радость» около цирка. Фигура представляет собой красные ладони, сложенные в форме символа сердца.

Позавчера ее постановили в течение суток демонтировать и представить эскиз на художественный совет для утверждения (или отказа в установке). Собственник якобы согласился. Однако еще сегодня утром журналист «КП» застал красные руки у колеса обозрения.

На самом деле, арт-объект неплох в качестве фотозоны для жителей и гостей города. Хотя не оригинален: такой же есть, говорят, в Перми и других городах. Только не столь спорного ярко-красного цвета, за который некоторые кировчане прозвали руки-крюки кровавыми.

А вообще можно было бы из ладоней сделать немало интересных и запоминающихся скульптур. Только удивляет уверенность меценатов и застройщиков в своем праве «втыкать» в городе что и где захочется без спроса.

Фото: kirovpravda.ru