Бдительные кировчане помогли задержать пьяного автомобилиста

Всё произошло в районе Европейских улочек.

Подробности сообщили активисты регионального общественного движения «Ночной патруль». Им позвонили горожане и рассказали, что по новому микрорайону ездит автомобиль, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Модель машины — Honda C-RV. Активисты сразу же направились по ориентировке.

Приметный внедорожник находился у магазина, который торгует алкоголем. Водитель вместе со своим пассажиром находились внутри торговой точки. Вышли они с бутылками, сели в машину и поехали дальше.

Активисты передали информацию в ГИБДД. Наряд ДПС выдвинулся к указанному месту. Завязалась погоня, но иномарку удалось остановить.

Её водитель отказался от медицинского освидетельствования. Активисты благодарят неравнодушных жителей за внимательность и бдительность, а сотрудников ДПС за оперативность.

Ранее мы сообщали, что житель Кировской области угнал машину скорой помощи.

Фото: vk.com/patrolkirov43