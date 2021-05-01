Блог его знает: о поддержке талантливой молодежи Вятки и о возвращении «Верстового столба»

Этап телевизионной олимпиады прошёл в Кирове

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— В Кировской области впервые проходит региональный этап телевизионной олимпиады школьников «Умники и умницы». Её победители, старшеклассники из разных регионов России, получают возможность поступить в МГИМО без экзаменов.

Школьники Кировской области уже приняли участие в полуфинале олимпиады, где показали достойные результаты.

Перед нами сегодня стоит важная задача по поддержке талантливой молодежи. Мы совершенствуем региональную систему дополнительного образования, в регионе реализуется национальный проект «Образование», благодаря которому в школах создаются условия для всестороннего развития каждого ученика. И олимпиадное движение помогает нам в достижении этой непростой цели.

Надеюсь, что олимпиада «Умники и умницы» в Кировской области станет ежегодной традицией, а участникам желаю удачи в испытаниях!

(страница во «Вконтакте»).

Будут ли учиться вятские школьники с 4 по 7 мая

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

— С 4 по 7 мая школьники учиться не будут. Такое решение принято в соответствии с Указом Президента 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и сотрудников образовательных организаций.

Министерство образования Кировской области выпустило распоряжение, в котором сказано, что в период с 4 по 7 мая 2021 года посещение образовательных организаций будет приостановлено. Соответствующие изменения должны быть внесены в календарный учебный график на 2020/21 учебный год.

(страница в Facebook)

Пропавший «Верстовой столб» вернётся к Главпочтамту

Руслан Мамедов, шоумен, общественный деятель:

— Занялись реконструкцией арт-объекта «Верстовой столб», который раньше стоял в Кирове у Главпочтамта, а потом сгнил и упал… Сегодня забрали часть элементов будущей конструкции. Одну табличку повезём на дальнейшее восстановление.

Обсуждаем с Почтой России, чтобы потом взяли над этим столбом шефство. Думаю, разум восторжествует, и мы найдём общий язык. Нельзя отказываться от такого символа российской почтовой службы.

До 1 мая восстановить не успеем, но к 9 мая постараемся. Открытия пышного не будет. Восстановим — пусть стоит.

(страница во «Вконтакте»).

Вятка лидирует в рейтинге уличной выпечки

Сайт газеты «Кировская правда»:

«Вятские сосиски заняли почетное первое место в рейтинге самой дешевой уличной выпечки. Результаты исследования IT-компании «Эвотор» опубликовало «РИА Новости».

На основании чеков смарт-терминалов специалисты проанализировали самую покупаемую выпечку. Самыми популярными оказались сосиски в тесте. Их средняя цена в России составила 38 рублей. При этом в Москве сосиска в тесте обойдется в 55 рублей, а в Кировской области минимальная цена составляет 12 рублей. И это самая низкая стоимость в стране».

(kirovpravda.ru)

«Экоперемена»: результат апрельской акции можно будет оценить летом

Иван Шишкин, 11-классник Вятской гуманитарной гимназии, победитель конкурса «Большая перемена»):

— В небольшом саду возле нашей гимназии растут берёзы – одни были посажены ещё в 1964 году выпускниками тех лет в память об учениках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Постепенно сад на территории гимназии разрастается – недавно были высажены новые деревья. А сейчас — благодаря участию представителей региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена» в акции «Экоперемена» — и кустарник спирея. Результат акции «Добрая суббота» будет хорошо смотреться на территории гимназии в летнее время.

(kirovreg.ru)

«Чем хороша профессия писателя?..»

Нина Дашевская, писатель, автор книги «Тео – Театральный капитан» (0+), премьера спектакля по которому прошла на этой неделе в кировском Театре кукол:

— Чем хороша профессия писателя? Тем, что ты ни от кого не зависишь, и от тебя никто не зависит. Мне не очень нравится играть первую скрипку, я не умею вести кого-то за собой. Иногда лучше быть вторым или просто скрипачом в группе, не концертмейстером, не ведущим.

А в писательстве — ты один, тебе не нужно никем руководить. Но и над тобой никого нет.

(pravmir.ru)