С 1 августа 2021 года в силу вступает несколько новых законов, которые повлияют на жизнь жителей России, и кировчан в частности. Изменения затронут любителей спорта, охоты, а также автомобилистов и любителей шумной рекламы.

О том, что изменится в жизни кировчан с 1 августа сообщается на сайте Госдумы РФ.

Спортивный вычет

Приятная новость с начала августа ждет любителей активного времяпрепровождения. Они смогут получать от налоговой, так называемый спортивный вычет. Его можно будет получить и на детей. Но сумма вычета ограничена. Она не может вместе с другими соцвычетами быть более 120 тысяч рублей за год.

Облегчение в налогах

С 1 августа вступят в силу изменения в налоговых выплатах. Физические лица, не налоговые резиденты в нашей стране, будут освобождены от выплаты части налогов на прибыль от государственных и муниципальных ценных бумаг. Тажке с последнего дня лета сдвигаются даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры, они больше не должны выплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 2020-2021 годы. Кировская область, как и другие регионы России, получат право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Охота на охоту

Нововведения коснутся и закона об охоте. Теперь главы регионов смогут самостоятельно определять виды разрешенной охоты, ее сроки и допустимое оружие. Однако сделать это можно только после согласования с Минприроды.

Страхуй без справки

Владельцы авто теперь смогут заключать договор ОСАГО без предоставления справки о техосмотре. Ранее это было обязательным условием.

Пошумим? Нет!

Любителей тишины на улицах ждет еще одна приятная новость. С начала августа запрещается звуковая реклама с использованием колонок, которые расположены на стенах и крышах зданий.

Есть ещё несколько интересных новостей, которые касаются 1 августа и кировчан. Выбирайте и читайте любую (а лучше — все).

1 августа в Кирове будет тепло.

С 1 августа открывается автобусный рейс по маршруту Киров — Йошкар-Ола.

1 августа кировская «Родина» проведет первый матч в новом сезоне.

Фото: kirovpravda.ru