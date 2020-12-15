Что изменится в жизни кировчан в 2021 году

Цены на продукты, тарифы ЖКХ, новые налоги – что еще поменяется в жизни россиян в 2021 году. Об этом пишет Лента.Ру.

Всем сделают прививки от коронавируса

В 2021 году в нашей стране начнется массовая вакцинация от коронавируса. Пока что прививки получают только представители группы риска – врачи, педагоги и соцработники.

Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Пока что основной препарат – «Спутник V». Его эффективность оценивается в 95%. Но испытания проходят и другие вакцины, например «ЭпиВакКорона».

Алкоголь вырастет в цене. А сигареты – ещё сильнее

В 2021 году в России повысятся акцизы на алкоголь и сигареты. Табачные акцизы вырастут на 20%, что приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей. В Минфине объясняют столь резкий рост цен необходимостью противодействия потреблению табака.

Алкогольные акцизы будут сопоставимы с инфляцией и увеличатся на 4%. Закон об этом был принят еще осенью.

Также с начала 2021 года весь алкоголь, продаваемый в РФ, будет продаваться со специальными федеральными марками «Госзнака». Сейчас алкоголь российского производства маркируют органы Росалкогольрегулирования, а на импортное спиртное ставят акцизные марки. Требования не распространяются на пиво и пивные напитки, медовуху, сидр.

Тарифы ЖКХ подрастут

В среднем жилищно-коммунальные услуги прибавляют в цене 4-6% в год. Однако в этом году рост может оказаться более существенным. Как полагают эксперты, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут добиваться более серьезного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года.

Также с 1 января прекращается действие моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Напомним, что мораторий был введен из-за пандемии COVID-19.

Часть чиновников потеряет работу

С Нового года в РФ снизят численность госслужащих. Согласно постановлению правительства, в центральном аппарате сократят 5 процентов сотрудников, в территориальных органах – 10 процентов. Неприятная процедура продлится до 1 апреля.

Ожидается, что это повысит эффективность работы госаппарата. Тем более что сокращать расходы на оплату труда госслужащих не планируется. Высвободившиеся средства пойдут на повышение мотивации оставшихся сотрудников.

По новым лимитам, минимальная численность сотрудников подразделений министерств должна будет составлять не менее 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, департаментов и управлений – не менее 5 единиц, самостоятельных отделов – не менее 10 единиц. А заместители глав федеральных органов исполнительной власти будут курировать работу как минимум двух департаментов или управлений.

ИТ-компаниям снизят налоги

«Налоговый маневр», который начинает действовать с 2021 года, предполагает снижение налогов для компаний ИТ-сферы. Налог на прибыль уменьшится с 20 до 3 процентов, страховые взносы «упадут» с 14 до 7,6 процента. Новые налоговые ставки будут действовать для бизнеса, 90% дохода которого поступает от продажи ПО, входящего в реестр производителей софта.

Как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, «налоговый маневр» сделает российские налоговые ставки одними из самых низких в мире.

Богатые заплатят больше

С 13 до 15 процентов повысится НДФЛ для граждан РФ, которые зарабатывают более пяти миллионов рублей в год. Впрочем, есть несколько исключений.

Прежняя ставка НДФЛ сохранится для тех, кто разбогател путем продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Деньги, которые получит казна, направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Маткапитал увеличится

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рублей (было – 466 617), на второго – 639 432 рублей (было – 616 617).

При этом если маткапитал на первого ребенка уже получен, доплата на второго составит 155 550 рублей. Эти деньги семьи смогут направить на:

улучшение жилищных условий

образование детей

формирование накопительной пенсии матери

на социальную адаптацию детей-инвалидов

на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. на строительство жилого дома на садовом участке.

Обязательной маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее.

Попадут под закон о маркировке и ювелирные изделия. Правда, у нее еще есть запас времени – продажу ценностей без маркировки запретят только через полгода.

Продавцам придется маркировать не только вновь закупаемые товары, но и остатки с прошлого года. Оборудование для этого придется закупать самим, а это значит, что одежда может сильно прибавить в цене.

Цель маркировки – защита покупателей от подделок.

Получение субсидии на оплату ЖКУ упростят

Россиянам больше будет легче доказать свое право на субсидию. Для этого больше не придется брать справку об отсутствии задолженности по платежам. Всю информацию соответствующие органы будут получать в электронном виде.

Такое постановление правительства было опубликовано летом 2020 года.

Появятся новые виды аптек

С 2021 года российские аптеки разделят на самостоятельные и аптеки-подразделения медицинских организаций.

Самостоятельные аптеки будут следующих видов:

аптека готовых лекарственных форм

производственная с правом изготовления лекарственных препаратов

производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.

Аптеки-подразделения также смогут быть производственными аптеками с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Роскомнадзор будет следить за форумами

С 2021 года владельцы сайтов, где пользователи имеют возможность общаться друг с другом, должны будут сообщить об этом государству. Уведомление можно подать как по собственной инициативе, так и по требованию Роспотребнадзора. Реестр таких ресурсов будет опубликован в открытом доступе.

Гостиницы будут принимать круглосуточно

С 1 января каждая гостиница должна будет свидетельство о присвоении категории. В гостиницах с фондом 50+ номеров, ресепшен должен работать круглосуточно.

Несовершеннолетним, которые планируют в гостинице без законных представителей, потребуется нотариальное согласие, оформленное одним из них. Однако дети до 14 лет по-прежнему смогут вселиться в отель только с сопровождающим.

Оформление согласия будет не бесплатным – его стоимость у нотариуса составит около 2 тысяч рублей.

Контрсанкции продлили на год

Указ о продлении санкций против Запада Владимир Путин подписал в ноябре. Как отмечено в документе, такое решение принято в целях защиты национальных интересов страны.

У частных домов запретили жечь костры

Согласно новым правилам противопожарного режима, с 2021 года россиянам будет запрещено разводить костры на территориях частных домовладений. Нельзя будет ни готовить еду, ни сжигать мусор. К счастью, приготовление шашлыков под запрет не попадает.

Также запрещается устраивать свалки горючих отходов на прилегающих к домам участках. Сумма штрафа для нарушителей составит от 2 до 3 тысяч рублей.

В цоколе запретят хранить вещи

Новые противопожарные правила коснутся и жителей многоквартирных домов. С января им запретят хранить вещи на чердаках и цокольных этажах. Также будет запрещена эксплуатация неисправных газовых приборов без прохождения ТО. К нарушению будет приравниваться и оставление на балконах зажженных свечей и непотушенных сигарет.

Удаленную работу признали официально

Закон об удаленной работе в РФ начнет действовать с 1 января. Документом введены понятия дистанционной работы, временной дистанционной работы и комбинированной дистанционной работы.

При наличии оснований работодатель сможет переводить сотрудников на удаленный режим работы без их согласия. Однако в этом случае он должен будет обеспечить работников оборудованием или же компенсировать затраты на него.

В случае болезни удаленный работник сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности и открыть больничный.

Новый МРОТ

С 2021 года в России изменится методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Они будут исчисляться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (суммы, когда половина населения получает больше, половина — меньше).

МРОТ будет установлен в размере 42% от медианы и составит 12 792 рублей. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году.

Прожиточный минимум будет установлен 44,2% от медианы и составит 11 653 рубля (+3,7%). Для граждан трудоспособного возраста он составит 109%, от прожиточного минимума по стране, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.

Бумажные трудовые книжки больше не выдадут

Те, кто придет устраиваться на работу впервые в 2021 году, получат электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники должны будут сообщить работодателю, какую трудовую они хотят иметь. По умолчанию она сохранится в бумажном виде, однако изменить решение можно будет в любой момент.

Водители смогут комплектовать аптечку самостоятельно

Автолюбители больше не должны покупать готовые автоаптечки – Минздрав избавил их от этой необходимости. С 1 января 2021 года водители будут собирать аптечки самостоятельно, однако готовыми можно будет пользоваться еще 3 года.

В аптечке по-прежнему должны быть

2 одноразовые маски

2 пары медицинских перчаток

кровоостанавливающий жгут

4 бинта шириной 5 сантиметров

3 бинта шириной 7 сантиметров

стерильные марлевые салфетки

лейкопластырь в рулоне

ножницы.

Ранее мы рассказывали, какие изменения ожидают кировчан в сфере обращения с отходами.