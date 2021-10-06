Директором кировского драмтеатра временно назначен Игорь Тарасов

Исполняющим обязанности директора кировского драмтеатра стал Игорь Тарасов. Ранее он работал в должности замдиректора театра по организации зрителя. К своим обязанностям Игорь Витальевич приступил с 1 октября.

На сайте театра информация уже обновлена. Игорь Тарасов временно займет кресло Андрея Скального, покинувшего драмтеатр 30 сентября. В прошлом заместитель директора уже исполнял обязанности руководителя во время отпусков.

Никаких изменений, связанных со сменой руководства, в театре пока не наблюдается. Работа идет в штатном режиме.

Ранее мы писали, что труппа кировского драмтеатра успешно выступила на фестивале старейших театров России.

Фото: vk.com/id437068340