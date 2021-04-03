Этап подготовки закона о молодежной политике презентовали Игорю Васильеву

Новый документ должен помочь кировчанам разобраться в том, на какую помощь могут рассчитывать молодые жители региона.

В конце рабочей недели Игорь Васильев провел рабочую встречу с зампредом Молодежного парламента при Госдуме Дмитрием Шатуновым. Гость рассказал губернатору о проектах Молодежного парламента: «Большая история» , «Молодежная команда страны» и отметил, что хотелось бы чтобы молодые люди Кировской области проявили себя в них.

Еще одной важной темой встречи стала разработка регионального закона «О государственной молодежной политике в Кировской области». Министр спорта и молодежной политики Анна Альминова сообщила, что его готовят, основываясь на соответствующий общероссийский документ.

— В региональном документе будут зафиксированы основные понятия, меры поддержки описаны полномочия органов власти в сфере молодежной политики, — пояснила министр.

Губернатор отметил важность того, чтобы законопроект был понятен всем возрастам подпадающим под категорию «молодежь» и попросил Дмитрия Шатунова помочь в написании документа, так как он уже имеет опыт создания подобного закона на всероссийском уровне.

В правительстве сообщили, что итоги этой работы опубликуют в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что председатель правительства Кировской области Александр Чурин встретился со студентами Вятского агротехнологического университета. Мероприятие прошло в рамках проекта «Диалог на равных», а инициаторами встречи стали сами студенты.

Фото: Александр Папырин