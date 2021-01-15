Фестиваль железа в Белой Холунице получил президентский грант

На полмиллиона рублей организаторы планируют расширить рамки фестиваля

Накануне стали известны результаты первого конкурса президентских грантов нынешнего года. Одним из победителей стал межрегиональный Фестиваль железа, появившийся в Белой Холунице в 2015 году.

Тогда, в первых числах июля на главной площади города, собралось несколько десятков мастеров работающих с металлом.

Для реализации задумок организаторов выделили 499 510 рублей. Эти деньги надо освоить за текущий год. Планируется, что на эти средства расширят рамки праздника.

Будет создано открытое пространства для обмена профессиональным опытом в сфере народных художественных промыслов и кузнечного дела. Также средства потребуются на организацию концерта творческих коллективов для торжественного открытия праздника и создание комфортной творческой среды для гостей со всей России.

Ранее мы писали, что Святки на Вятке впервые прошли в онлайн-формате. Как это было, смотрите здесь.

Фото: vk.com/iron.fest