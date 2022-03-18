Губернатор Игорь Васильев встретился с призёрами и победителями Олимпиады-2022

В Кировской области прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Олимпийцы России». Их участники — победители и призёры Олимпиады-2022 в Пекине и лучшие спортсмены из 14 регионов страны.

Сегодня, 18 марта, губернатор Игорь Васильев провёл встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, ведущими тренерами и титулованными российскими лыжниками, в числе которых — уроженец Кировской области Алексей Червоткин, а также Александр Терентьев, Денис Спицов, Наталья Непряева.

Глава региона поблагодарил спортсменов за участие в соревнованиях и отметил, что для Кировской области — большая честь принимать победителей Олимпиады, успехам которых кировчане радовались вместе со всей страной.

— Вы ориентир для наших спортсменов и пример настоящей силы воли и стойкости для всей страны, — отметил глава региона.

Гости поделились впечатлениями от соревнований и обсудили с главой Кировской области вопросы развития спортивной инфраструктуры.

В частности, речь шла о дальнейшем развитии инфраструктуры «Перекопа», чтобы в будущем он мог принимать всероссийские соревнования самого высокого уровня.

— Сегодня спорт — одно из приоритетных направлений реализации государственной политики, и ему уделяется огромное внимание — подчеркнул Игорь Васильев.

Он отметил, что Кировская область активно работает над развитием региональной спортивной инфраструктуры. В области строятся и реконструируются спортивные объекты, создаются необходимые условия для детско-юношеского и массового спорта.

Фото: Александр Папырин