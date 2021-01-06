Губернатор исполнил мечту юной кировчанки, которая хотела побывать в гостях у Деда Мороза

Добрая акция «Ёлка желаний» продолжается.

Кировская область присоединилась к всероссийской акции, которую инициировал президент Владимир Путин. Цель простая — помочь детям, которые остались без родителей, находятся в трудной жизненной ситуации или имеют особенности.

Губернатор Игорь Васильев уже исполнил некоторые желания кировских ребят, но на этом решил не останавливаться. Так, на днях благодаря главе регионе сбылась мечта Марии Карпушевой. Записку от девушки Игорь Васильев снял с необычной ёлки. Мария очень хотела бы побывать в гостях у Деда Мороза.

На днях она со своей семьёй вернулась из резиденции главного новогоднего волшебника. В Великом Устюге девушка и её родные стали участниками насыщенной программы. Мария и её близкие не только побывали во всех уголках огромной резиденции, но и приняли участие в мастер-классах, развлекательных играх.

Игорь Васильев надеется, что благодаря поездке, праздник для юной кировчанки окажется ярким и запоминающимся. Об этом губернатор написал на своей страничке в соцсетях.

Известно, что всероссийская акция продлится три месяца. Присоединился к ней и председатель правительства Александр Чурин.

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev