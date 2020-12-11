Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответит на вопросы кировчан

На 23 декабря запланирована прямая линия.

Жители региона смогут задать волнующие их вопросы губернатору. Игорь Васильев ответит на них в прямом эфире местной телекомпании ВГТРК «Вятка». Приём вопросов уже стартовал.

Задать их сейчас можно несколькими способами. Во-первых, «ВКонтакте» под анонсом прямой линии. Во-вторых, по номеру телефона 8-919-518-01-01 можно звонить и оставлять вопросы на автоответчике.

Среди тем, которые уже подняли жители региона, газификация, возвращение «кировского времени», открытие магазинов в отдалённых населённых пунктах, свалки в лесах, повышение стоимости проезда в общественном транспорте и др. Приём обращений будет закончен 17 декабря.

Ранее мы сообщали, что глава региона Игорь Васильев ответил на актуальные вопросы кировчан.

Фото: Александр Папырин