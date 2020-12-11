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Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответит на вопросы кировчан

Екатерина Сонина Выбор редакции, Власть, Новости, Слайдер

На 23 декабря запланирована прямая линия.

Жители региона смогут задать волнующие их вопросы губернатору. Игорь Васильев ответит на них в прямом эфире местной телекомпании ВГТРК «Вятка». Приём вопросов уже стартовал.

Задать их сейчас можно несколькими способами. Во-первых, «ВКонтакте» под анонсом прямой линии. Во-вторых, по номеру телефона 8-919-518-01-01 можно звонить и оставлять вопросы на автоответчике.

Среди тем, которые уже подняли жители региона, газификация, возвращение «кировского времени», открытие магазинов в отдалённых населённых пунктах, свалки в лесах, повышение стоимости проезда в общественном транспорте и др. Приём обращений будет закончен 17 декабря.

Ранее мы сообщали, что глава региона Игорь Васильев ответил на актуальные вопросы кировчан.

Фото: Александр Папырин

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Екатерина Сонина