Игорь Васильев: «Гражданский форум — одно из значимых мероприятий в жизни региона»

22 октября губернатор Кировской области открыл пленарное заседание XI Гражданского форума. Мероприятие организовали кировские общественники совместно с опорным вузом при поддержке областных властей.

Игорь Васильев подчеркнул, что гражданский форум является одним из значимых мероприятий общественной жизни региона.

— На площадках форума собираются лучшие представители некоммерческого сектора – неравнодушные, деятельные и инициативные люди с активной жизненной позицией. Здесь обсуждаются актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития и процветания нашего региона, — сказал глава региона.

Губернатор также добавил, что во время форумных дискуссий рождаются важные проекты. Примеров тому множество. Так, в прошлом году по инициативе Общественной палаты после долгих обсуждений был возобновлен областной грантовый конкурс для социально ориентированных НКО.

В ходе дискуссий по данному вопросу прозвучало немало предложений. Все замечания были учтены. В 2021 году конкурс прошел с увеличенным грантовым фондом и возможностью подачу заявок в электронном формате.

— Подобная совместная работа довольно успешна. Я уверен, что мы будем продолжать конструктивный диалог власти и общества, создавая более эффективную систему взаимодействия в решении насущных проблем региона, — обратился к участникам форума губернатор.

XI Гражданский форум будет проходить 22-23 октября в «Точке кипения» ВятГУ. Основной темой дискуссий станет «Национальные проекты и общество – потребление, соучастие или управление». В рамках форума пройдет 21 секция в форматах мастер-классов, круглых столов и обсуждений актуальных для кировчан вопросов.