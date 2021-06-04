Игорь Васильев: Кировская область – студенческий регион

Губернатор Кировской области прокомментировал соглашения, подписанные кировской делегацией в рамках Петербургского международного экономического форума. Своим мнением Игорь Васильев поделился в небольшом интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2021 Кировская область подписала соглашение о совместной работе с Россотрудничеством, а также документ о строительстве солнечной электростанции в Кильмезском районе. Как это повлияет на экономику области?

— Подписание соглашения с Россотрудничеством очень важно, поскольку Кировская область – регион студенческий. У нас почти 50 тысяч студентов, которые занимаются в медицинском университете, опорном вузе, юридической академии и сельскохозяйственном университете. Очень много ребят приезжают из-за рубежа, получают у нас образование и разъезжаются в свои страны. Тем самым мы формируем уважительное отношение к нашей стране. Когда человек от 18 до 23 лет прожил в России и изучил русский язык, он становится нашим, — сказал Игорь Васильев.

Еще одно соглашение было подписано с компанией «Хевел». В ближайшие годы она займется строительством солнечной электростанции на юге области, в Кильмезском районе.