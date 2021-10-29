Игорь Васильев рассказал о развитии школьной инфраструктуры на мастерской для учителей

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев принял участие в панельной дискуссии «Мастерская для учителей «Среда обучения». Мероприятие прошло в рамках программы постсопровождения победителей конкурса для педагогов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Ранее в докладе Президенту РФ глава региона заострил внимание на соответствии системы образования современным реалиям. Игорь Васильев подчеркнул, что нынешнему поколению молодежи нужны современные образовательные форматы и новое образовательное пространство.

Губернатор отметил, что в этих вопросах на первое место выходит развитие школьной инфраструктуры. В настоящее время в рамках нацпроекта «Образование» в Кировской области, как и по всей стране, открываются «Кванториумы», «Точки роста», «IT-кубы», идет закупка нового оборудования. В школах создаются профильные классы по разным специальностям. Это помогает развивать способности каждого ученика, а старшеклассникам – определиться с будущей профессией.

Крайне востребованной является программа по капремонту школ, инициированная Владимиром Путиным. Ее реализация стартует в 2022 году. Программа предполагает комплексный подход к капитальному ремонту образовательных учреждений с обновлением не только зданий, но и оборудования.

Рассказал Игорь Васильев участникам дискуссии и про модель «Школы полного дня», предложенную комиссией по образованию. Благодаря ей школьники вовлекаются во внеурочную деятельность, а с родителей снимается нагрузка.

Также губернатор подчеркнул, что в каждой школе нужно создать «территорию здоровья». Для этого медкабинеты школ должны быть подключены к региональным медицинским информационным системам.