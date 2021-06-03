Игорь Васильев: в год коронавируса Кировской области удалось сохранить экономику

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Кировской области дал интервью московскому телеканалу «Про бизнес». В небольшой беседе Игорь Васильев рассказал, как Кировская область пережила пандемийный год.

— Как ваш регион пережил прошедший год?

— Сказать, что нормально, наверное, будет неправильно. Скажу так: пережил напряженно, но спокойно. У нас индекс промышленного производства не упал. Более того мы оказались одним из немногих регионов, где он даже вырос. Мы приняли взвешенное решение о том, что промышленные предприятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса должны работать… В результате нам удалось сохранить экономику, налоговую базу и даже чуть-чуть прирасти.

В настоящее время мы активно занимаемся вакцинацией. Очень важный момент – вакцинировать людей старше 60 лет, поскольку большинство из них подвержено заболеваниям. По этому показателю у нас все очень хорошо, 60 процентов вакцинировано.

Поэтому я с надеждой смотрю вперед, и мы постепенно стараемся вернуться к прежней жизни.

— Как в вашем регионе поддерживаются компании ИТ-отрасли?

— Они поддерживаются очень хорошо. Благодаря этому мы занимаем одно из ведущих мест в стране по цифровизации медицины.

Петербургский экономический форум будет проходить в течение 4 дней. В его деловой программе свыше ста дискуссий, посвященных глобальной и российской экономике, вопросам социальной сферы и технологий. В работе ПМЭФ участвует и делегация Кировской области. Её возглавляют губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин.

Фото: Кировская правда