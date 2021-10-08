Игорь Васильев: «В истории «Молота» будет еще немало побед»

Губернатор Кировской области прокомментировал выделение субсидии ООО «Молот-Оружие».

7 октября стало известно, что вятскополянский завод «Молот-Оружие» получит финансовую поддержку в размере 463 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение о господдержке было принято в июне 2021 года на правительственной комиссии по обеспечению мер для предупреждения банкротства стратегических предприятий. На заседании были рассмотрены заявки 17 российских заводов, однако поддержку получил только «Молот». Губернатору Игорю Васильеву удалось отстоять интересы предприятия и обосновать необходимость вложений.

— Уверен, что государственная поддержка послужит во благо предприятию, даст импульс его дальнейшему развитию, и в истории завода будет еще немало достижений и побед, — сказал глава Кировской области.

Благодаря субсидии «Молот-Оружие» сможет получить новые контракты, в частности, в рамках гособоронзаказа. Также предприятие сумеет рассчитаться с налоговыми долгами и заплатить контрагентам и тем самым снизить социальную напряженность в районе.

Гендиректор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев поблагодарил губернатора за поддержку предприятия.

— С такой поддержкой завод будет жить, работать и развиваться дальше, — сказал он.

Напомним, завод «Молот», эвакуированный в Вятские Поляны в 1941 году, в период войны выпускал оружие для Красной Армии, в том числе легендарный пистолет-пулемет Шпагина. Сейчас завод является градообразующим предприятием.

Ранее мы писали, что 12 июня в Вятских Полянах стартовал сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Отдать свой голос можно на сайте https://городдоблести.рф. А в самих Вятских Полянах есть специальные журналы для сбора подписей, которые передаются из рук в руки. На сегодня собрано более 10 тысяч голосов в поддержку инициативы.