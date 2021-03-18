Иностранные студенты, которые учатся в Кирове, примут участие в международной олимпиаде

Они проверят свои знания по русскому языку.

В Кирове учится немало иностранных студентов. Они осваивают разные специальности в наших вузах. Многие уже знают русский язык очень хорошо. Кто-то даже водит машину и работает ведущим на одном из местных телеканалов.

Сейчас у ребят есть шанс проверить свои знания по русскому языку. Как сообщили в ВятГУ, госинститут русского языка им. А.С. Пушкина объявляет о начале XVII международной олимпиады по русскому языку для иностранных граждан.

Испытание включает в себя несколько этапов. После регистрации, которая завершается 20 марта, начинается сам конкурс. Он проходит до 5 апреля. Далее лучшие иностранцы выходят в финал и выполняют финальные испытания. 30 апреля будут определены победители.

Победители получат сертификаты, а также смогут пройти бесплатное обучение в летней школе института Пушкина.

Фото: Вятской ГСХА